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«Известия» узнали о запуске оплаты по лицу в магазинах до конца года

Закон, расширяющий сферы применения биометрии, планируют принять до конца 2020 года, сообщает газета «Известия» со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Сейчас слепки лица и голоса из государственной единой биометрической системы (ЕБС) разрешается использовать, только если нужно удаленно открыть вклад, указывает газета. После принятия закона банки смогут внедрить оплату по лицу в магазинах и кафе. Кроме того, по словам депутата, в новой версии закона пропишут требования к любой собираемой биометрии, в том числе банками. В июле 2019 года законопроект был одобрен в первом чтении, однако затем его рассмотрение было заморожено, отмечает издание.

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Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В Ростелекоме, операторе ЕБС, рассчитывают на принятие закона до конца текущего года, сообщили изданию в компании. По данным «Известий», ВТБ проводит эксперимент по внедрению биометрического эквайринга в отдельных магазинах сети «Лента». В Ростелекоме заявили, что запустить оплату по лицу через ЕБС готовятся в сети кофеен Coffee Bean, работа по внедрению функционала также ведется с крупнейшим российским оператором и производителем вендинговых аппаратов.

Чтобы иметь возможность оплаты по лицу, нужно сдать данные в ЕБС. На данный момент единая биометрическая система содержит около 150 тыс. слепков. Банки собирают образцы лица и голоса отдельно. Биометрическая оплата позволит сократить время обслуживания одного клиента на кассе с 20 до 5 секунд, считают в Ростелекоме.

В сентябре в пресс-службе международной платежной системы Visa рассказали РБК о запуске оплаты в кафе и ресторанах Москвы с помощью голоса через «Алису» — голосового помощника от «Яндекса». Такая возможность появилась в 32 кафе и ресторанах города. Проект реализуется совместно с сервисом для заказа еды и напитков Bartello. С помощью сервиса, разработанного на платформе «Яндекс.Диалоги», можно бесконтактно заказывать еду и напитки в ресторанах, оплачивать их и оставлять чаевые.

биометрия Россия
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