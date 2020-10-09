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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Захарова сообщила о транспортировке пострадавших журналистов в Ереван

Российские журналисты, получившие ранения в зоне конфликта в Нагорном Карабахе, будут доставлены в Ереван. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, один из журналистов находится в тяжелом состоянии, его прооперировали, двое других — в состоянии средней тяжести, им также предстоит операция.

«Как только все будут транспортабельны, их доставят в Ереван», — сказала Захарова. Российское посольство находится в контакте с МИД Армении, сообщила она.

Ранее МИД непризнанной Нагорно-Карабахской Республики в своем Twitter сообщил, что в результате атаки азербайджанских военных на собор в городе Шуша были ранены двое журналистов из России — Юрий Котенок и Левон Арзанов.

Азербайджан сообщил об артиллерийском обстреле сел Арменией
Общество
Фото:Tofik Babayev / Xinhua / Global Look Press

Ранее в МИД Армении РБК сообщили, что Котенок, военный корреспондент, главный редактор «Сегодня․ру», находится в тяжелом состоянии. Единый информационный центр Армении уточнил, что россиянина оперируют в больнице Степанакерта. Второй пострадавший — Арзанов, специальный корреспондент информационного портала «Офицеры России», сообщил РБК главный редактор издания Роман Шкурлатов. По его словам, журналиста оперируют в больнице Шуши. У него ранения от осколков и вероятная контузия, сообщил Шкурлатов.

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В Минобороны Азербайджана отвергают обвинения в обстреле церкви в Шуши. Азербайджанские военные, в свою очередь, заявили об обстрелах Арменией города Гянджа, в результате которых пострадал религиозно-культурный памятник Имамзаде.

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