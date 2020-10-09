Захарова сообщила о транспортировке пострадавших журналистов в Ереван

Российские журналисты, получившие ранения в зоне конфликта в Нагорном Карабахе, будут доставлены в Ереван. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, один из журналистов находится в тяжелом состоянии, его прооперировали, двое других — в состоянии средней тяжести, им также предстоит операция.

«Как только все будут транспортабельны, их доставят в Ереван», — сказала Захарова. Российское посольство находится в контакте с МИД Армении, сообщила она.

Ранее МИД непризнанной Нагорно-Карабахской Республики в своем Twitter сообщил, что в результате атаки азербайджанских военных на собор в городе Шуша были ранены двое журналистов из России — Юрий Котенок и Левон Арзанов.