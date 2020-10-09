Большинство российских компаний не уменьшило соцпакеты во время кризиса

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Около 71% российских компаний в 2020 году не изменили размер социальных пакетов для своих сотрудников, несмотря на кризис, вызванный пандемией и обвалом цен на нефть. Это следует из исследования, проведенного «Сбербанком» и сервисом по поиску персонала «Работа.ру». Материалы исследования есть у РБК.

«У 2% предприятий соцпакет стал даже больше — там появились новые опции. Существенно сократить соцпакет пришлось лишь 16% работодателей», — уточняется в сообщении.

В исследовании участвовали более 1000 руководителей и HR-директоров российских компаний.

Чтобы не потерять сотрудников, некоторые компании помимо бонусов и премий предлагают им оплату обучения (22%), расширенный пакет ДМС (16%), оплату поездок на отдых (14%), организацию бесплатной учебы и отдыха для детей сотрудников (11%) и корпоративные пенсионные программы (5%).

«Заботу о сотрудниках работодатели понимают по-разному», — заключают авторы исследования. Так, 48% опрошенных сказали, что в офисе есть чай, кофе, фрукты, сладости. 36% сочли заботой достойную зарплату. 34% заявили об облате мобильной связи и интернета. Оплата обучения входит в соцпакет более 20% предприятий, проезд до работы включают в соцпакет 16%. Еще 14% оплачивают питание в офисе, а более 10% — добровольное страхование здоровья.