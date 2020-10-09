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Большинство российских компаний не уменьшило соцпакеты во время кризиса

Фото:Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Около 71% российских компаний в 2020 году не изменили размер социальных пакетов для своих сотрудников, несмотря на кризис, вызванный пандемией и обвалом цен на нефть. Это следует из исследования, проведенного «Сбербанком» и сервисом по поиску персонала «Работа.ру». Материалы исследования есть у РБК.

«У 2% предприятий соцпакет стал даже больше — там появились новые опции. Существенно сократить соцпакет пришлось лишь 16% работодателей», — уточняется в сообщении.

В исследовании участвовали более 1000 руководителей и HR-директоров российских компаний.

Чтобы не потерять сотрудников, некоторые компании помимо бонусов и премий предлагают им оплату обучения (22%), расширенный пакет ДМС (16%), оплату поездок на отдых (14%), организацию бесплатной учебы и отдыха для детей сотрудников (11%) и корпоративные пенсионные программы (5%).

«Заботу о сотрудниках работодатели понимают по-разному», — заключают авторы исследования. Так, 48% опрошенных сказали, что в офисе есть чай, кофе, фрукты, сладости. 36% сочли заботой достойную зарплату. 34% заявили об облате мобильной связи и интернета. Оплата обучения входит в соцпакет более 20% предприятий, проезд до работы включают в соцпакет 16%. Еще 14% оплачивают питание в офисе, а более 10% — добровольное страхование здоровья.

Российские компании усомнились в восстановлении бизнеса до конца года
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Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости

«В условиях возросшей конкуренции за ценные кадры, важно сохранять и расширять систему мотиваций, в том числе рассматривая неденежные аспекты: расширенный соцпакет, обучение и тд», — отметила директор по персоналу и организационному развитию «Работа.ру» Юлия Санина.

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Ранее исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza показало, что во II квартале 2020 года (апрель, май, июнь) 4,6 млн россиян получили меньшую, чем обычно зарплату. Большая часть трудоустроенных (2,4 млн) потеряла деньги из-за ухода в неоплачиваемый отпуск, еще 1,23 млн человек работали неполное время, из них 85 тыс. — по инициативе работодателя. Управляющий директор группы рейтингов органов власти агентства НКР Андрей Пискунов пояснил, что российские компании переводили сотрудников на неполную занятость во время самоизоляции, чтобы справиться с кризисом.

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