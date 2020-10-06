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Пандемия коронавируса ,  
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В России у 4,6 млн человек уменьшилась зарплата на фоне пандемии

В России 4,6 млн официально трудоустроенных рабочих получили меньшую по сравнению с обычной зарплату во II производственном квартале 2020 года (апрель, май, июнь). Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

По данным сети, больше всего трудоустроенных россиян (2,4 млн) потеряли часть доходов из-за того, что брали в это время отпуск без сохранения зарплаты. Еще 1,23 млн человек работали неполное время, из них 85 тыс. — по инициативе работодателя. В простое находились 948 тыс. сотрудников.

Исследование проводилось на основе данных Росстата о предприятиях со штатной численностью более 15 человек.

Эксперты FinExpertiza отметили, что всего с уменьшением зарплаты столкнулись 6,2% от общей численности рабочей силы России.

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Экономика
Фото:Юрий Кочетков / EPA / ТАСС

Как пояснил управляющий директор группы рейтингов органов власти агентства НКР Андрей Пискунов, российские работодатели вынужденно переводили своих сотрудников на неполную занятость в качестве кризисной меры во время периода самоизоляции. Наиболее высокий уровень неполной занятости во II квартале зафиксировали в Ненецком автономном округе, где он поднялся до уровня 15% от рабочей силы. На втором месте оказался Чукотский автономный округ (12,6%), на третьем — Ямало-Ненецкий (9,3%).

Ранее большинство (77%) российских предпринимателей оценили в 50% и менее шансы на выживание их компании в случае повторного введения режима карантина. Основной проблемой бизнесмены назвали стагнирующий спрос в экономике.

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Две трети российских компаний из опроса сервиса «Работа.ру» также усомнились в том, что смогут восстановить свой бизнес от ущерба, нанесенного пандемией коронавируса, до конца текущего года. Почти 40% респондентов отметили, что до сих пор не оправились от кризиса.

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Российские компании усомнились в восстановлении бизнеса до конца года
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