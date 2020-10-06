В России у 4,6 млн человек уменьшилась зарплата на фоне пандемии

В России 4,6 млн официально трудоустроенных рабочих получили меньшую по сравнению с обычной зарплату во II производственном квартале 2020 года (апрель, май, июнь). Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

По данным сети, больше всего трудоустроенных россиян (2,4 млн) потеряли часть доходов из-за того, что брали в это время отпуск без сохранения зарплаты. Еще 1,23 млн человек работали неполное время, из них 85 тыс. — по инициативе работодателя. В простое находились 948 тыс. сотрудников.

Исследование проводилось на основе данных Росстата о предприятиях со штатной численностью более 15 человек.

Эксперты FinExpertiza отметили, что всего с уменьшением зарплаты столкнулись 6,2% от общей численности рабочей силы России.