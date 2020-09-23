Пушкина обвинила депутатов в лицемерии из-за закона о бэби-боксах

Депутат обвинила своих коллег по комитету в «тотальном безразличии» к оставляемым в опасности младенцам. Законопроект о бэби-боксах обсуждается с 2015 года. Против него неоднократно выступала сенатор Елена Мизулина

Оксана Пушкина (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

В среду, 23 сентября, думский комитет по вопросам семьи, женщин и детей отклонил поправки в федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» о регулировании работы бэби-боксов. Заместитель главы комитета и один из авторов законопроекта Оксана Пушкина назвала это решение ошибкой.

«Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей сегодня совершил, на мой взгляд, стратегическую ошибку. Семь из десяти посчитали вредным для России законопроект об «окнах жизни». Их основной аргумент: закон долго лежит, и никто его не поддерживает», — заявила Пушкина РБК. Депутат и бывший детский омбудсмен Подмосковья назвала это решение «лицемерием и законодательной близорукостью» на фоне новостей об очередном убитом в России младенце.

Пушкина вместе с коллегами четыре года работала над документом, который должен был регламентировать работу специально оборудованных мест для оставления новорожденного ребенка родителями, желающими от него отказаться.

«Мы не только подготовили и представили в Госдуму проект закона со всеми необходимыми документами, но и доработали его, подробно ответив на замечания уполномоченного по правам ребенка в России, аппарата правительства и комитета Совета Федерации по социальной политике, государственно-правового управления», — рассказала Пушкина. Она отметила, что глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов признал важность темы и предложил свой опыт для дальнейшей доработки законопроекта.