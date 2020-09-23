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Пушкина обвинила депутатов в лицемерии из-за закона о бэби-боксах

Депутат обвинила своих коллег по комитету в «тотальном безразличии» к оставляемым в опасности младенцам. Законопроект о бэби-боксах обсуждается с 2015 года. Против него неоднократно выступала сенатор Елена Мизулина
Оксана Пушкина
Оксана Пушкина (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

В среду, 23 сентября, думский комитет по вопросам семьи, женщин и детей отклонил поправки в федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» о регулировании работы бэби-боксов. Заместитель главы комитета и один из авторов законопроекта Оксана Пушкина назвала это решение ошибкой.

«Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей сегодня совершил, на мой взгляд, стратегическую ошибку. Семь из десяти посчитали вредным для России законопроект об «окнах жизни». Их основной аргумент: закон долго лежит, и никто его не поддерживает», — заявила Пушкина РБК. Депутат и бывший детский омбудсмен Подмосковья назвала это решение «лицемерием и законодательной близорукостью» на фоне новостей об очередном убитом в России младенце.

Пушкина вместе с коллегами четыре года работала над документом, который должен был регламентировать работу специально оборудованных мест для оставления новорожденного ребенка родителями, желающими от него отказаться.

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<p>Бэби-бокс, оснащенный подогревом, звуковой и световой сигнализацией, которая включается в момент закрытия окна</p> <p></p>

«Мы не только подготовили и представили в Госдуму проект закона со всеми необходимыми документами, но и доработали его, подробно ответив на замечания уполномоченного по правам ребенка в России, аппарата правительства и комитета Совета Федерации по социальной политике, государственно-правового управления», — рассказала Пушкина. Она отметила, что глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов признал важность темы и предложил свой опыт для дальнейшей доработки законопроекта.

«Мы готовы были это сделать, пока свое негативное решение не вынес комитет по вопросам семьи, женщин и детей. Мои коллеги просто перечеркнули труд сотен неравнодушных людей: врачей, социальных работников, волонтеров», — заявила Пушкина.

Правительство отвергло законопроект Мизулиной о запрете бэби-боксов
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Фото:Андрей Махонин/ТАСС

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Депутат сообщила, что авторов законопроекта и отклонивших его депутатов разделяет «непреодолимая пропасть». «Я увидела сегодня тотальное безразличие моих коллег из нижней палаты. Отныне за каждой трагедией несчастной матери, за каждым найденным в мусоропроводе младенцем будут стоять фамилии депутатов Плетневой, Юмашевой, Мироновой, Ворониной, Кувычко, Окуневой», — резюмировала Пушкина.

Глава комитета по по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева не ответила на звонки РБК.

Авторами законопроекта о бэби-боксах кроме Пушкиной выступали также депутаты Госдумы и члены Совфеда. Они предлагали отрегулировать работу бэби-боксов в России. В частности, специализированные места для анонимного оставления ребенка предлагалось создавать в медицинских учреждениях, где есть отделения реанимации для младенцев. Также законопроект предлагал закрепить верхнюю планку возраста новорожденного — четыре недели — и внести изменения в порядок госрегистрации найденного или подкинутого ребенка.

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Авторы документа отмечали, что с 2011 года в 16 российских регионах уже действуют бэби-боксы, а их эффективность доказана практикой Австрии, Германии, США, Италии, Бельгии, Японии и других стран.

«За время своей работы бэби-бокс в Люберцах спас 51 младенца. Подавляющее большинство детей были усыновлены или взяты в приемные семьи. Их судьбы складываются счастливо, они живут с любящими родителями, которые при усыновлении прошли строгий отбор. У нас действуют 19 бэби-боксов в 16 регионах страны, они спасли 108 детей — это шесть классов средней школы! Кстати, самые старшие дети, прошедшие через «окна жизни», в следующем году пойдут в первый класс. Я обязательно сделаю фильм об этих ребятах, чтобы никто больше не смел поднять голос на врачей, работников социальной сферы и благотворительных организаций, которые подарили им жизнь», — написала Пушкина в своем Telegram-канале.

По мнению инициаторов, бэби-боксы нужны, так как некоторые матери не хотят идти через установленную процедуру отказа от ребенка и часто бросают их в опасных местах или даже убивают. Депутаты со ссылкой на статистику Следственного комитета заявили, что с 2014 по 2016 год в России ежегодно в суд направлялось не менее 55 таких уголовных дел.

В 2015 году закон о бэби-боксах уже обсуждался, но тогда против него выступила сенатор Елена Мизулина. В марте 2017 года Пушкина и другие авторы документа опять внесли законопроект на рассмотрение Госдумы. Спустя три месяца Мизулина внесла встречный законопроект о запрете бэби-боксов. Сенатор посчитала, что возможность анонимно оставлять новорожденных стимулирует рост отказов от детей и может привести к «крайне опасной тенденции». С этой инициативой Мизулина выступала и годом ранее. Оба раза документ отклонялся.

Авторы
Михаил Котляр, Кирилл Сироткин
При участии
Алена Прохоренко
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