МИД попросил россиян тщательнее планировать отдых из-за коронавируса
Россиянам следует тщательнее планировать свой отдых за рубежом в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки на популярных у отечественных туристов направлениях и риском новых ограничений. Об этом на брифинге заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
«В сегодняшних условиях возрастают реальные риски ужесточения зарубежными странами внутренних карантинных рестрикций, включая угрозу частичного или полного приостановления транспортного сообщения», — сказала она.
По словам Захаровой, пандемия продолжает развиваться в мире «по тревожной траектории». Она указала, что, скорее всего, ближайшее время «будет определяться второй волной заболеваемости».