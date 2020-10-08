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Пандемия коронавируса ,  
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МИД попросил россиян тщательнее планировать отдых из-за коронавируса

Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Россиянам следует тщательнее планировать свой отдых за рубежом в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки на популярных у отечественных туристов направлениях и риском новых ограничений. Об этом на брифинге заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«В сегодняшних условиях возрастают реальные риски ужесточения зарубежными странами внутренних карантинных рестрикций, включая угрозу частичного или полного приостановления транспортного сообщения», — сказала она.

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По словам Захаровой, пандемия продолжает развиваться в мире «по тревожной траектории». Она указала, что, скорее всего, ближайшее время «будет определяться второй волной заболеваемости».

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К 8 октября число заразившихся коронавирусом во всем мире превысило 36 млн человек. Лидируют по количеству заболевших по-прежнему США, Россия остается на четвертом месте, согласно рейтингу Университета Джонса Хопкинса.

Глава службы чрезвычайных ситуаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Майкл Райан в начале октября заявил, что рост заболеваемости коронавирусной инфекции наблюдается в Юго-Восточной Азии, а в Европе и Восточном Средиземноморье зафиксировано увеличение смертности. Число умерших от COVID-19 к концу сентября во всем мире превысило 1 млн человек. По словам Райана, эта цифра может превысить и 2 млн еще до того, как человечеству удастся защитить себя с помощью вакцины.

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В России третий день подряд за сутки выявляют более 11 тыс. зараженных. Общее количество заболевших с начала пандемии увеличилось до 1 млн 260 тыс. человек. Из них умерли 22 056 зараженных.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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