МИД попросил россиян тщательнее планировать отдых из-за коронавируса

К 8 октября число заразившихся коронавирусом во всем мире превысило 36 млн человек. Лидируют по количеству заболевших по-прежнему США, Россия остается на четвертом месте, согласно рейтингу Университета Джонса Хопкинса.

Глава службы чрезвычайных ситуаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Майкл Райан в начале октября заявил, что рост заболеваемости коронавирусной инфекции наблюдается в Юго-Восточной Азии, а в Европе и Восточном Средиземноморье зафиксировано увеличение смертности. Число умерших от COVID-19 к концу сентября во всем мире превысило 1 млн человек. По словам Райана, эта цифра может превысить и 2 млн еще до того, как человечеству удастся защитить себя с помощью вакцины.

В России третий день подряд за сутки выявляют более 11 тыс. зараженных. Общее количество заболевших с начала пандемии увеличилось до 1 млн 260 тыс. человек. Из них умерли 22 056 зараженных.