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Пандемия коронавируса ,  
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Врачи оценили утверждение о самых опасных носителях коронавируса

Фото:Andrea Comas / AP
Фото: Andrea Comas / AP

Бессимптомные больные более склонны распространять COVID-19, чем те, кто переносит болезнь тяжело. Об этом РБК сообщил вирусолог столичного НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Те, кто болеет тяжело, опасны для тех, кто с ними контактирует непосредственно в палатах, для медицинского персонала», — считает Альтштейн. Однако, по словам медика, бессимптомные больные, хотя обычно имеют больше социальных контактов, как правило, менее длительное время выделяют сам вирус, чем тяжелобольные.

Так вирусолог прокомментировал слова главного детского инфекциониста Управления здравоохранения Екатеринбурга Татьяны Калугиной о том, что самыми опасными носителями коронавирусной инфекции являются те, кто переносит инфекцию без симптомов.

По словам Калугиной, бессимптомным больным проще распространять болезнь, чем тяжелобольным. Она также отметила, что такая тенденция наблюдается во всех возрастных группах, в том числе у детей, передают «РИА Новости».

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Те, кто болеет бессимптомно или с минимальными симптомами, контактируют с большим количеством людей, чем те, у кого болезнь проходит в тяжелой форме, считает врач-пульмонолог Сергей Пурясев. Он рассказал РБК, что у людей может быть свой хороший клеточный иммунитет, но вирус у них остается прежним. Поэтому у каждого заболевание может проявляться в разной форме. «Здесь именно контактность имеет значение сама по себе, а не характер вирусной инфекции — сильнее она или слабее», — пояснил Пурясев.

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Кроме того, врачи оценили эффективность карантинных мер. По словам врача-инфекциониста Валерия Безносенко, власти принимают ограничительные меры только потому, что люди не понимают серьезности проблемы и не соблюдают социальную дистанцию.

Тем не менее директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович считает карантин самой эффективной мерой по противодействию пандемии, поскольку практически приостанавливает любую деятельность, которая связана со взаимодействием людей.

В России с начала эпидемии коронавирусную инфекцию обнаружили у 1,26 млн человек. Миллион заразившихся уже выздоровели, а 235,7 тыс. проходят лечение. За время эпидемии скончались 22 тыс. человек.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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коронавирус врачи COVID-19
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