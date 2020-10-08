Врачи оценили утверждение о самых опасных носителях коронавируса

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Бессимптомные больные более склонны распространять COVID-19, чем те, кто переносит болезнь тяжело. Об этом РБК сообщил вирусолог столичного НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Те, кто болеет тяжело, опасны для тех, кто с ними контактирует непосредственно в палатах, для медицинского персонала», — считает Альтштейн. Однако, по словам медика, бессимптомные больные, хотя обычно имеют больше социальных контактов, как правило, менее длительное время выделяют сам вирус, чем тяжелобольные.

Так вирусолог прокомментировал слова главного детского инфекциониста Управления здравоохранения Екатеринбурга Татьяны Калугиной о том, что самыми опасными носителями коронавирусной инфекции являются те, кто переносит инфекцию без симптомов.

По словам Калугиной, бессимптомным больным проще распространять болезнь, чем тяжелобольным. Она также отметила, что такая тенденция наблюдается во всех возрастных группах, в том числе у детей, передают «РИА Новости».