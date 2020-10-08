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Пандемия коронавируса ,  
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Эксперты оценили эффективность мер борьбы с COVID-19 в России

Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции улучшится только тогда, когда люди осознают важность соблюдения социальной дистанции, заявил РБК врач-инфекционист Валерий Безносенко.

«Основное, без чего не будет улучшения ситуации — это осознание людьми, что нужно пользоваться простейшими средствами разобщения, массовой социальной дистанцией», — сказал медик.

По его мнению, власти принимают ограничительные меры только потому, что люди не понимают серьезности проблемы и не соблюдают дистанцию. «Проблема не в вирусе и не в действиях властей, она в психологии людей», — сказал он. При этом Безносенко отметил, что в каждой из принятых мер «заложено свое рациональное зерно».

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Фото:Александр Щербак / ТАСС

По словам директора Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Ларисы Попович, наиболее эффективной мерой борьбы с распространением с коронавируса является карантин — «практически остановка любой деятельности, связанной со взаимодействием людьми».

При этом Попович признала, что карантин будет иметь серьезные последствия для экономики. «Надеюсь, что до этого не дойдет», — сказала она.

По мнению эксперта, власти не смогли объяснить гражданам важность различных мер. «Не сумев с самого начала эпидемии ограничить ее распространение, сейчас пытаются справится с помощью административных запретов», — заключила Попович.

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Как рассказал РБК вирусолог, НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, стандартная мера при любой эпидемии — это социальное дистанцирование.

Он добавил, что также необходимо соблюдать и другие меры: носить маски, соблюдать гигиенические правила, мыть руки, находится в самоизоляции. «Они дают результаты, потому что распространение эпидемии задерживается и затем останавливается», — сказал Альтштейн.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что у России в борьбе с коронавирусом выбора нет — или гражданам придется соблюдать существующие сейчас рекомендации, или же власти будут принимать «какие-то другие меры». По ее словам, рост заболеваемости наблюдается в 60 регионах страны.

По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, в России с начала эпидемии коронавирусную инфекцию выявили у 1,26 млн человек. Из них 1 млн заразившихся уже выздоровели, а 235,7 тыс. проходят лечение в настоящий момент. Скончались за период эпидемии 22 тыс. заболевших.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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