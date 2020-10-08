Эксперты оценили эффективность мер борьбы с COVID-19 в России

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Ситуация с распространением коронавирусной инфекции улучшится только тогда, когда люди осознают важность соблюдения социальной дистанции, заявил РБК врач-инфекционист Валерий Безносенко.

«Основное, без чего не будет улучшения ситуации — это осознание людьми, что нужно пользоваться простейшими средствами разобщения, массовой социальной дистанцией», — сказал медик.

По его мнению, власти принимают ограничительные меры только потому, что люди не понимают серьезности проблемы и не соблюдают дистанцию. «Проблема не в вирусе и не в действиях властей, она в психологии людей», — сказал он. При этом Безносенко отметил, что в каждой из принятых мер «заложено свое рациональное зерно».

По словам директора Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Ларисы Попович, наиболее эффективной мерой борьбы с распространением с коронавируса является карантин — «практически остановка любой деятельности, связанной со взаимодействием людьми».