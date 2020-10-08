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Евгения Васильева стала почетным академиком Российской академии художеств

Евгения Васильева (в центре)
Евгения Васильева (в центре) (Фото: Zhenyahomealone / Facebook)

Бывшая фигурантка дела «Оборонсервиса» и экс-чиновница Минобороны Евгения Васильева стала почетным академиком Российской академии художеств (РАХ). Об этом она сообщила в Facebook.

«Благодарю Российскую академию художеств за оказанную честь быть почетным академиком Российской академии художеств», — написала она.

Как сообщили РБК в пресс-службе РАХ, Васильева — участница многочисленных групповых и персональных выставок на российских и зарубежных выставочных площадках. Ее работы выставлялись в том числе в Государственном̆ музее Востока и Pop-up museum в России, в London Art Biennale (Великобритания), Diocean museum of Caltagirone (Италия), CICA Museum (Южная Корея), Residence Gallery (Франция) и других.

Также работы Васильевой занимали призовые места на различных конкурсах в России и за границей. «Художник работает в области смешанных медиа, перформанса и инсталляции», — рассказали в академии.

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По данным РАХ, работы Васильевой находятся в коллекции фонда Музея современного искусства города Гибеллина, Епархиального музея города Кальтаджироне и в коллекции Пьера Кардена.

При этом в 2016 году Государственный Русский музей отказался принять в дар картины Васильевой, объяснив, что они не соответствуют «собирательной практике музея».

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В мае 2015 года экс-главу департамента имущественных отношений Минобороны Евгению Васильеву признали виновной в мошенничестве при продаже активов военного ведомства. Ее приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Однако из-за того, что с 2012 года она находилась под домашним арестом, к моменту вынесения приговора Васильева отбыла уже почти половину срока.

В августе того же года Васильева подала ходатайство об условно-досрочном освобождении. Ее защита указывала на то, что она погасила весь ущерб перед компаниями-потерпевшими и имеет положительные характеристики из ФСИН. Васильева вышла на свободу, проведя в колонии 34 дня.

Евгения Васильева академия новости Академия художеств
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