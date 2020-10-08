Евгения Васильева стала почетным академиком Российской академии художеств
Бывшая фигурантка дела «Оборонсервиса» и экс-чиновница Минобороны Евгения Васильева стала почетным академиком Российской академии художеств (РАХ). Об этом она сообщила в Facebook.
«Благодарю Российскую академию художеств за оказанную честь быть почетным академиком Российской академии художеств», — написала она.
Как сообщили РБК в пресс-службе РАХ, Васильева — участница многочисленных групповых и персональных выставок на российских и зарубежных выставочных площадках. Ее работы выставлялись в том числе в Государственном̆ музее Востока и Pop-up museum в России, в London Art Biennale (Великобритания), Diocean museum of Caltagirone (Италия), CICA Museum (Южная Корея), Residence Gallery (Франция) и других.
Также работы Васильевой занимали призовые места на различных конкурсах в России и за границей. «Художник работает в области смешанных медиа, перформанса и инсталляции», — рассказали в академии.