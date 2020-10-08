Евгения Васильева стала почетным академиком Российской академии художеств

По данным РАХ, работы Васильевой находятся в коллекции фонда Музея современного искусства города Гибеллина, Епархиального музея города Кальтаджироне и в коллекции Пьера Кардена.

При этом в 2016 году Государственный Русский музей отказался принять в дар картины Васильевой, объяснив, что они не соответствуют «собирательной практике музея».

В мае 2015 года экс-главу департамента имущественных отношений Минобороны Евгению Васильеву признали виновной в мошенничестве при продаже активов военного ведомства. Ее приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Однако из-за того, что с 2012 года она находилась под домашним арестом, к моменту вынесения приговора Васильева отбыла уже почти половину срока.

В августе того же года Васильева подала ходатайство об условно-досрочном освобождении. Ее защита указывала на то, что она погасила весь ущерб перед компаниями-потерпевшими и имеет положительные характеристики из ФСИН. Васильева вышла на свободу, проведя в колонии 34 дня.