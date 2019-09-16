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Общество ,  
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Адвокат Васильевой отреагировал на статью о ее трех детях с Сердюковым

Адвокат Евгении Васильевой Хасан-Али Бороков отказался прокомментировать РБК публикацию Mash о трех детях своей подзащитной и индустриального директора авиационного кластера госкорпорации «Ростех», экс-министра обороны Анатолия Сердюкова.

Издание Mash сообщило, что Сердюков и Васильева являются родителями троих детей. В публикации отмечается, что двоих детей пара усыновила, еще одного ребенка им родила суррогатная мать. Старший ребенок пары, Николай, появился на свет в 2016 году, дочь Татьяна — в 2017 году, младший ребенок родился в 2019 году, утверждает Mash.

В ноябре 2012 года президент России Владимир Путин отправил Сердюкова в отставку на фоне скандала о хищениях в подведомственной Минобороны компании «Оборонсервис».

Среди фигурантов дела была член совета директоров «Оборонсервиса» глава департамента имущественных отношений Евгения Васильева, обвиненная в мошенничестве с недвижимостью министерства. Суд приговорил ее к пяти годам лишения свободы. Позже Васильева добилась условно-досрочного освобождения из колонии. Суд учел ее пребывание под домашним арестом в течение длительного времени.

В 2018 году Анатолий Сердюков прокомментировал информацию о своей свадьбе с Евгенией Васильевой. «Пусть останется на совести тех, кто все это придумывает», — заявил РБК экс-министр обороны.

Теги: Евгения Васильева, Анатолий Сердюков, дети, новости РБК
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