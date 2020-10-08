Захарова представила новую песню на свои стихи

Официальный представитель МИД России Мария Захарова представила песню «Лезгинка», для которой она написала стихи, автором музыки и исполнителем стала народная артистка Чечни Айна Гетагазова. Об этом дипломат сообщила в эфире «Русского радио».

По словам Захаровой, комиссия профессионалов решала, кто будет исполнять песню, однако она тоже участвовала в обсуждении.

«Мне понравилась и мелодия и ритмика, еще очень понравилась сама Айна. Это мой выбор исполнительницы, которая поразила меня своей статью, красотой, грацией, колоритом, которая сочетает и кавказскую культуру и при этом роль современной женщины», — отметила представитель МИД.

В сентябре 2019 года Захарова объявила конкурс на лучшую музыкальную композицию на свои стихи в эфире «Русского радио».