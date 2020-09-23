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Общество ,  
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Захарова написала текст для новой песни Успенской

Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова написала текст для песни певице Любови Успенской. Музыку для композиции написал продюсер Брендон Стоун. Об этом Мария Захарова сообщила на своей странице в Facebook.

Новая песня Захаровой на собственные стихи называется «Я слишком тебя любила». Политик посвятила ее проблемам в отношениях певицы Успенской с ее 30-летней дочерью Татьяной. «Это песня-исповедь Любови Успенской, посвященная ее дочери. Слова мои. А боль ее», — написала дипломат в Facebook. Захарова отмечает, что тема «дочки-матери» вечная и очень непростая.

В Сети появился клип на написанную Захаровой песню
Общество

О проблемах в семье Успенской Захаровой рассказала ее мать — Ирина Захарова. Эта ситуация поразила мать Марии Захаровой «до глубины души», после чего она написала текст песни (цитата по ТАСС). В центре композиции драматическая история матери, «которая, спасая от ненастья, слишком любила» свою дочь. Описанная семейная драма полна «горя и обид», ссор и переживаний. «Я не могу понять, ты просто меня убила», — слова опечаленной матери.

Печали твои юные в своей душе хранила.

Все дорого в тебе, я слишком тебя любила

Наполнена до края талантами и силой,

Ты грешная святая, я слишком тебя любила

Мария Захарова уже становилась автором песен. Композиции на ее стихи исполняют также Зара, Наргиз, Александр Коган. В апреле появился клип на песню, стихи для которой написала Мария Захарова. Песню «На пределе» исполнила певица Валерия вместе с Максимом Фадеевым.

Летом 2018 года дипломат написала песню о переживаниях певицы Кати Лель под названием «Сполна». Песня Захаровой «Верните память» прозвучала на открытии Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в 2017 году.

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