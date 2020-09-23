Захарова написала текст для новой песни Успенской
Официальный представитель МИД России Мария Захарова написала текст для песни певице Любови Успенской. Музыку для композиции написал продюсер Брендон Стоун. Об этом Мария Захарова сообщила на своей странице в Facebook.
Новая песня Захаровой на собственные стихи называется «Я слишком тебя любила». Политик посвятила ее проблемам в отношениях певицы Успенской с ее 30-летней дочерью Татьяной. «Это песня-исповедь Любови Успенской, посвященная ее дочери. Слова мои. А боль ее», — написала дипломат в Facebook. Захарова отмечает, что тема «дочки-матери» вечная и очень непростая.
О проблемах в семье Успенской Захаровой рассказала ее мать — Ирина Захарова. Эта ситуация поразила мать Марии Захаровой «до глубины души», после чего она написала текст песни (цитата по ТАСС). В центре композиции драматическая история матери, «которая, спасая от ненастья, слишком любила» свою дочь. Описанная семейная драма полна «горя и обид», ссор и переживаний. «Я не могу понять, ты просто меня убила», — слова опечаленной матери.
Печали твои юные в своей душе хранила.
Все дорого в тебе, я слишком тебя любила
Наполнена до края талантами и силой,
Ты грешная святая, я слишком тебя любила