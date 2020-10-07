«Открыли новую эру». Ученые пояснили, за что дали Нобелевку по химии

Дженнифер Дудна и Эмманюэль Шарпантье (справа) (Фото: Alexander Heinl / DPA / AP)

Американка Дженнифер Дудна и француженка Эмманюэль Шарпантье, получившие Нобелевскую премию по химии 2020 года за создание «генетических ножниц», открыли новую эру в редактировании генома. Об этом РБК сказал заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН, профессор Университета Ратгерса Константин Северинов.

«Шарпантье и Дудна показали впервые в своей работе 2012 года, что активно к тому времени изучавшаяся система защиты бактерий от вирусов может быть использована для программируемого расщепления ДНК в пробирке, — отметил Северинов. — Этот результат открыл новую эру в геномном редактировании».

«Буквально через полгода» после исследования Дудны и Шарпантье было обнаружено, что эту систему можно использовать напрямую в клетках человека, пояснил ученый. И если «направлено и программируемо раскусить» определенный участок ДНК человека, клетки смогут «залечить этот разрыв» с изменением на этом участке генетической информации, рассказал он.

Технология редактирования генома CRISPR/Cas, разработанная группами ученых во главе с Эмманюэль Шарпантье и Дженнифер Дудной и базирующаяся на иммунной системе бактерий (специализированные Cas-белки находят попавший в бактериальную клетку вирус, они, защищая клетку, разрезают вирусную ДНК и ее уничтожают. — РБК), оказалась «на порядок проще», чем методы геномного редактирования, существовавшие ранее, указал Северинов. Таким образом появилась возможность «геномной хирургии».