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Ученые оценили присуждение Нобелевки по физике за исследования черных дыр

Во время объявления лауреатов Нобелевской премии по физике 2020 года
Во время объявления лауреатов Нобелевской премии по физике 2020 года (Фото: Fredrik Sandberg / Global Look Press)

Нобелевские премии за исследования черных дыр дают уже не первый раз, и присуждение премии в этом году Роджеру Пенроузу, Райнхарду Генцелю и Андреа Гез — это достойное решение комитета. Такое мнение в разговоре с РБК выразил директор Астрономического института им. П.К. Штернберга Константин Постнов.

По словам Постнова, Пенроуз в середине 1960-х годов сделал ряд важных работ, касающихся физики черных дыр, и с помощью математических методов доказал различные теоремы.

«В частности, что черная дыра — это горизонт событий, который окружает некую сингулярную точку в пространстве и времени. Главная его заслуга в том, что он показал неизбежность формирования такой структуры при коллапсе [звезды]», — рассказал Постнов.

Горизонт событий — это воображаемая черта, пересекая которую ни один объект не может покинуть черную дыру, пояснил ученый.

«Что касается второй половины премии, Генцель и Гез провели многолетние наблюдения за движением звезд в центре галактики, в созвездии Стрельца», — сообщил Постнов.

По его словам, на этом участке звезды движутся вокруг некоего невидимого центра и по их движению можно установить массу этого объекта. Она оказалась равна 4,6 млн солнечных масс, то есть по всем параметрам это может быть только черная дыра, добавил он.

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Фото:TT News Agency / Fredrik Sandberg via Reuters

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Ведущий научный сотрудник НИИ ядерной физики МГУ Александр Панов также отметил значимость исследований Пенроуза. «Ужасно рад тому, что Пенроуз получил Нобелевскую премию. Он больше математик, чем физик, но я всегда считал, что он достоин Нобелевки. <...>. Его роль в изучении черных дыр колоссальная», — заметил он.

Открытие гигантской черной дыры в нашей галактике, сделанное Генцелем и Гезом, ученый назвал важной, но «не столь эпохальной» вещью. «Известно, что черные дыры были обнаружены в других галактиках и даже изучены лучше, чем наша», — пояснил Панов.

Нобелевскую премию по физике присудили 6 октября. Роджер Пенроуз (Великобритания) получит половину премии за открытие того, что «образование черных дыр служит надежным подтверждением общей теории относительности». Райнхарду Генцелю и Андреа Гез (оба из США) дали премию за «открытие супермассивного компактного объекта в центре галактики». В 2020 году размер Нобелевской премии увеличили на 1 млн шведских крон. Таким образом, она составляет 10 млн шведских крон, или $1,12 млн.

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