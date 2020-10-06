Ученые оценили присуждение Нобелевки по физике за исследования черных дыр

Во время объявления лауреатов Нобелевской премии по физике 2020 года (Фото: Fredrik Sandberg / Global Look Press)

Нобелевские премии за исследования черных дыр дают уже не первый раз, и присуждение премии в этом году Роджеру Пенроузу, Райнхарду Генцелю и Андреа Гез — это достойное решение комитета. Такое мнение в разговоре с РБК выразил директор Астрономического института им. П.К. Штернберга Константин Постнов.

По словам Постнова, Пенроуз в середине 1960-х годов сделал ряд важных работ, касающихся физики черных дыр, и с помощью математических методов доказал различные теоремы.

«В частности, что черная дыра — это горизонт событий, который окружает некую сингулярную точку в пространстве и времени. Главная его заслуга в том, что он показал неизбежность формирования такой структуры при коллапсе [звезды]», — рассказал Постнов.

Горизонт событий — это воображаемая черта, пересекая которую ни один объект не может покинуть черную дыру, пояснил ученый.

«Что касается второй половины премии, Генцель и Гез провели многолетние наблюдения за движением звезд в центре галактики, в созвездии Стрельца», — сообщил Постнов.