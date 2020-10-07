Путин объяснил необходимость наказания за фейки в интернете

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин не согласен с тем, что граждан страны могут наказать за критику власти в интернете. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

Путин пояснил, что в России запрещено поругание символов государства — флага, герба, гимна, поскольку это «задевает каждого гражданина». «Это просто защита интересов общества, и так делают в любой цивилизованной стране», — заявил президент. «Критика власти у нас не запрещена», — отметил он.

В интернете должны действовать правила и нормы поведения, поскольку в Сети можно распространить «какой угодно контент», считает Путин. По его словам, наказание необходимо за распространение информации о способах совершения самоубийства, детской порнографии либо «фейков и вранья, которые могут вызвать всеобщую панику». «Это может нанести ущерб нашим людям», — отметил он.

Предыдущие фрагменты интервью Путина журналисту ТАСС Андрею Ванденко выходили в феврале и марте, однако затем их выпуск прервали из-за пандемии. Заключительный выпуск приурочен ко дню рождения президента, которому 7 октября исполнилось 68 лет.