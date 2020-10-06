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Дерипаска заплатил выкуп за российских моряков в Нигерии

Олег Дерипаска
Олег Дерипаска (Фото: Антон Балашов / Росконгресс)

Предприниматель Олег Дерипаска заплатил выкуп за российских моряков, захваченных в плен нигерийскими пиратами. Об этом РБК сообщил представитель бизнесмена.

Российские моряки, а также гражданин Украины и гражданин Гвинеи были захвачены в плен 9 мая, когда нигерийские пираты напали на научно-исследовательское судно Djibloho и грузовой корабль Rio Mitong в водах Экваториальной Гвинеи.

Днем 6 октября в российском посольстве в Камеруне сообщили, что накануне трое российских моряков, похищенных пиратами у берегов Гвинеи, были освобождены «усилиями российских дипломатов, экватогвинейских властей и компании-судовладельца».

Как передает представитель Дерипаски со ссылкой на родственников моряков, пленники содержались в палаточном лагере на берегу Атлантического океана недалеко от Лагоса. Им не оказывали медицинскую помощь, ограничивали в еде и воде, издевались и угрожали убить.

Российские дипломаты пять месяцев пытались освободить пленников, однако пираты требовали выкуп за моряков, сообщил представитель бизнесмена. «Ситуация изменилась, когда в процесс переговоров вступил российский промышленник Олег Дерипаска, который хорошо знаком с реалиями Африки: его компания Rusal уже более 20 лет работает в Гвинее и Нигерии», — добавил он.

Сумма выкупа при этом не уточняется.

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Фото:Wolfgang Kumm / dpa / ТАСС

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Россияне Алексей Перфильев, Валентин Нечай и Вячеслав Сечин, а также граждане Украины и Гвинеи были перевезены в безопасное место 6 октября, отметил представитель Дерипаски. По его словам, в ближайшее время они вернутся на родину. Бизнесмен также возьмет на себя расходы по возвращению домой моряков Украины и Гвинеи.

Представители российского посольства в Камеруне указывали, что состояние здоровья моряков оценивается как удовлетворительное. Сейчас они находятся в Нигерии и ожидают возвращения на родину.

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