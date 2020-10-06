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СК показал видео с арестованным имуществом братьев Ананьевых

Следственный комитет опубликовал видео с изъятым имуществом одного из братьев Ананьевых — бывших владельцев Промсвязьбанка, обвиняемых в растрате. Видеозапись опубликована в YouTube-канале ведомства.

Видео: СК РФ
Видео: СК РФ
Video

На кадрах видно, что большое помещение заполнено картинами разных размеров, а также несколькими десятками картонных коробок.

Братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, а также девятерых их соучастников обвиняют в выводе из Промсвязьбанка 87,2 млрд руб. и последующем отмывании этих средств. В отношении всех фигурантов возбуждено дело по ч. 4 ст. 160 УК (растрата в особо крупном размере). Братья находятся в уголовном розыске.

По данным следствия, в 2017 году после проверок Центробанка и выявления многочисленных нарушений при кредитовании Ананьевы решили похитить средства банка. Они создали преступную группу, заключили фиктивную сделку по покупке ценных бумаг у иностранных компаний и перевели деньги на счет амстердамской Promsvyaz Capital B.V.

Следователи задержали пятерых соучастников по делу братьев Ананьевых
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Промсвязьбанк подал несколько исков к Ананьевым в Арбитражный суд. Самый крупный из них — на 282,2 млрд руб.

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Суд наложил арест на их имущество, в том числе на здание и коллекцию музея Института русского реалистического искусства в Москве, более 50 объектов недвижимости, два самолета Bombardier Challenger 650 и автомобили. Впоследствии арест был частично снят.

Кроме того, 5 октября РБК стало известно о возбуждении еще одного дела против Алексея Ананьева. По данным источников в Следственном комитете, его подозревают в даче взяток руководству Пенсионного фонда России за покровительство при заключении госконтрактов.

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