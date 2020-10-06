В Ростовской области произошел пожар на складах с пиротехникой

Видео: МЧС России

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В Аксайском районе Ростовской области произошел пожар на складах с пиротехникой и макулатурой. Об этом РБК сообщили в пресс-службе МЧС России.

«По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит пожар в двух складских помещениях с макулатурой и пиротехникой», — заявили там.

В пресс-службе уточнили, что, по предварительной информации, пострадавших нет. Сотрудники МЧС провели эвакуацию близлежащих помещений.

В 14:56 открытое горение на площади 220 кв. м ликвидировали.