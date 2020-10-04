В Санкт-Петербурге произошел пожар на мусороперерабатывающем заводе

В Санкт-Петербурге произошел пожар на территории завода по механической переработке бытовых отходов (МПБО-2). Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС по городу.

Как передали в ведомстве, сообщение о возгорании поступило в 22:31 мск. Пожар произошел по адресу: Волхонское шоссе, дом 116, литер Х. Там загорелся мусор на площади 2,5 тыс. кв.метров.

В МЧС отметили, что в 23:47 пожар удалось локализовать. Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара от МЧС привлекли 64 человека и 16 единиц техники.

Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора проведет проверку по факту возгорания на территории завода МПБО-2, сообщили в надзорном ведомстве. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.