В Свердловской области загорелся ТЦ на площади 1 тыс. кв. м

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Свердловской области начался пожар в торговом центре города Богданович, на тот момент в нем не было людей. Об этом говорится на сайте ГУ МЧС по области.

«На площади 1000 кв. м горит 2-этажное здание торгового центра. <...> Пострадавших нет», — уточняется в сообщении.

Пожар вспыхнул в здании на улице Тимирязева. Сообщение о возгорании поступило в 01:57 по мск. К 06:22 по мск пожар был локализован, открытое горение ликвидировано.

К тушению привлекли восемь единиц техники и 30 сотрудников МЧС.