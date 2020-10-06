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В Свердловской области загорелся ТЦ на площади 1 тыс. кв. м

Фото:ГУ МЧС по Свердловской области
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Свердловской области начался пожар в торговом центре города Богданович, на тот момент в нем не было людей. Об этом говорится на сайте ГУ МЧС по области.

«На площади 1000 кв. м горит 2-этажное здание торгового центра. <...> Пострадавших нет», — уточняется в сообщении.

Пожар вспыхнул в здании на улице Тимирязева. Сообщение о возгорании поступило в 01:57 по мск. К 06:22 по мск пожар был локализован, открытое горение ликвидировано.

На северо-востоке столицы загорелся торговый центр «Ханой-Москва»
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<p>Торговый центр &laquo;Ханой-Москва&raquo;</p>

К тушению привлекли восемь единиц техники и 30 сотрудников МЧС.

Пресс-служба МЧС России сообщила ТАСС, что пожару был присвоен второй ранг сложности.

Региональный Ura.ru пишет, что горел ТЦ «Монеточка».

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В конце августа в столице начался пожар в торговом центре «Ханой-Москва». Источник ТАСС уточнял, что огонь вспыхнул на третьем этаже здания, московское управление МЧС сообщало о задымлении на этом этаже. Из центра эвакуировали около 200 людей.

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