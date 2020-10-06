ФСБ показала видео задержания подозреваемых в передаче гостайны Эстонии

Видео: ФСБ России

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Федеральная служба безопасности показала видео спецоперации в Смоленске и Пскове, где по подозрению в передаче государственной тайны Эстонии задержали военного и его брата.

На видеозаписи мужчина в военной форме подходит к подъезду дома, к нему подбегают сотрудники ФСБ, хватают его и уводят в машину, где надевают наручники. Затем показано, как люди в гражданской одежде задерживают второго мужчину.

Ранее 6 октября ФСБ сообщила, что в Смоленске и Пскове были задержаны военнослужащий Вооруженных сил и его родственник, постоянно проживающий в Эстонии.