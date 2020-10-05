Киносеть «Каро» опровергла штраф из-за нарушения мер безопасности

Кинотеатр сети «КАРО» в ТРЦ «Атриум» (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

В кинотеатре сети «Каро» в ТРЦ «Атриум» соблюдаются меры по профилактике коронавирусной инфекции, заведение не было оштрафовано, о чем ранее писали в СМИ. Об этом сообщили РБК в пресс-службе «Каро».

Ранее «Известия» со ссылкой на ведущего специалиста-эксперта управления Роспотребнадзора по Москве Владимира Ядыкина сообщило, что кинотеатр сети «Каро» в ТРЦ «Атриум» могут оштрафовать на сумму до 500 тыс. руб. за нарушения мер профилактики COVD-19.

В пресс-службе «Каро» отметили, что 5 октября проводилась проверка специалистом-экспертом управления Роспотребнадзора по Москве, по результатам которой в протоколе (есть в распоряжении РБК) было отражено, что в кинотеатре соблюдаются меры по профилактике COVID-19. Ядыкин заявил «Известиям», что среди нарушений в «Каро» было отсутствие УФ-облучателей в кинозалах, неполный контроль за наличием средств индивидуальной защиты, а также тот факт, что до посетителей не доводилась в полном объеме информация о необходимости ношения масок и перчаток.

В кинотеатре пояснили, что Роспотребнадзор только рекомендовал ставить в кинозалах и помещениях, где есть посетители, бактерицидные облучатели. При этом необходимое оборудование есть в кинобаре.

Что касается информирования зрителей, то, по словам пресс-службы, эти меры соблюдаются. «Данная информация в кинотеатре доводится и на мониторах в фойе, и плакатах, и в ролике непосредственно перед началом сеанса. Собственно говоря, размещение «Каро» баннеров с информацией о противоэпидемиологических мероприятиях отмечено и в самом протоколе», — отметили в «Каро».