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Киносеть «Каро» опровергла штраф из-за нарушения мер безопасности

Кинотеатр сети &laquo;КАРО&raquo; в ТРЦ &laquo;Атриум&raquo;
Кинотеатр сети «КАРО» в ТРЦ «Атриум» (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

В кинотеатре сети «Каро» в ТРЦ «Атриум» соблюдаются меры по профилактике коронавирусной инфекции, заведение не было оштрафовано, о чем ранее писали в СМИ. Об этом сообщили РБК в пресс-службе «Каро».

Ранее «Известия» со ссылкой на ведущего специалиста-эксперта управления Роспотребнадзора по Москве Владимира Ядыкина сообщило, что кинотеатр сети «Каро» в ТРЦ «Атриум» могут оштрафовать на сумму до 500 тыс. руб. за нарушения мер профилактики COVD-19.

В пресс-службе «Каро» отметили, что 5 октября проводилась проверка специалистом-экспертом управления Роспотребнадзора по Москве, по результатам которой в протоколе (есть в распоряжении РБК) было отражено, что в кинотеатре соблюдаются меры по профилактике COVID-19. Ядыкин заявил «Известиям», что среди нарушений в «Каро» было отсутствие УФ-облучателей в кинозалах, неполный контроль за наличием средств индивидуальной защиты, а также тот факт, что до посетителей не доводилась в полном объеме информация о необходимости ношения масок и перчаток.

В кинотеатре пояснили, что Роспотребнадзор только рекомендовал ставить в кинозалах и помещениях, где есть посетители, бактерицидные облучатели. При этом необходимое оборудование есть в кинобаре.

Что касается информирования зрителей, то, по словам пресс-службы, эти меры соблюдаются. «Данная информация в кинотеатре доводится и на мониторах в фойе, и плакатах, и в ролике непосредственно перед началом сеанса. Собственно говоря, размещение «Каро» баннеров с информацией о противоэпидемиологических мероприятиях отмечено и в самом протоколе», — отметили в «Каро».

Компания заявила, что представитель Роспотребнадзора считает нарушением то, что во время сеансов посетители находятся без средств индивидуальной защиты. «На данный момент у кинотеатров даже нет права каким-либо образом воздействовать на посетителей, которые сняли маску: мы не властный орган, поэтому наложить штраф не можем», — заявили в «Каро». В кинотеатре добавили, что представители отрасли — не правоохранительные органы, чтобы применять силовые методы воздействия и выводить гостей под руки. К тому же они не имеют права посреди сеанса остановить показ, так как будут нарушены права других гостей. «Мы не хотим уподобляться водителю маршрутки, который кричит в салон, что не поедет дальше до тех пор, «пока все не передадут за проезд», — уточнили в пресс-службе.

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Фото:Андрей Любимов / АГН «Москва»

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Ранее Роспотребнадзор рекомендовал контролерам московских кинотеатров почаще проверять наличие медицинских масок у посетителей в зрительных залах. По словам главы столичного управления ведомства Елены Андреевой, никто не смотрит за соблюдением правил, когда выключается свет в зале. Она считает, что сотрудники должны каждые 10–15 минут заходить в зал и проверять наличие масок на зрителях. В случае нарушения контролер должен попросить посетителя ее надеть или покинуть зал.

По мнению главы Ассоциации владельцев кинотеатров Олега Березина, слова Андреевой — «юридически спорные». Он отметил, что кинотеатры не имеют права каждые десять минут проверять зрителей в зале.

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