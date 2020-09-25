Кабмин запретит закрывать двери кинотеатров на ключ во время сеансов

Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

С 1 января 2021 года в российских кинотеатрах во время сеансов запретят закрывать на ключ входные двери или предназначенные для эвакуации двери. Об этом говорится в постановлении правительства «Об утверждении правил противопожарного режима».

«В период проведения мероприятия запрещается закрывать входные двери и двери эвакуационных выходов на ключ», — гласит текст постановления.

В марте 2018 года в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел пожар. Возгорание возникло из-за неисправности электропроводки, ни сигнализация, ни система пожаротушения не сработали. В результате погибли 60 человек, включая 41 ребенка. После трагедии МЧС проверило около 90 тыс. торговых центров по России, выявив 280 тыс. случаев нарушения требований пожарной безопасности.

Накануне Генпрокуратура утвердила окончательное обвинение против владельца сгоревшего торгового центра. По данным следствия, Вячеслав Вишневский в 2013–2014 годах дал взятку начальнику инспекции госстроительного надзора по Кемеровской области Танзилии Комковой и получил разрешение на эксплуатацию здания, несмотря на имевшиеся нарушения.