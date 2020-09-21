В Москве умер упавший под поезд на фиолетовой ветке метро пассажир

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Пассажир погиб после падения на рельсы на станции метро «Лермонтовский проспект» (Таганско-Краснопресненская линия). Об этом РБК сообщили в пресс-службе УВД на московском метрополитене.

«Подтверждаем, что констатирована смерть. Подробная информация уточняется», — заявили в пресс-службе.

Движение на Таганско-Краснопресненской линии от станции «Котельники» до станции «Выхино» было приостановлено из-за человека на путях, сообщалось на официальной странице московского метрополитена в Twitter. На данный момент движение восстановлено, поезда ходят согласно графику.

В четверг, 10 сентября, женщина упала с платформы на жесткий путь под прибывающий поезд на станции «Строгино» Арбатско-Покровской линии. Женщина осталась жива. По факту случившегося проводится проверка.