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Женщина упала под поезд на синей ветке метро в Москве

Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

В Москве женщина упала с платформы на жесткий путь под прибывающий поезд на станции «Строгино» Арбатско-Покровской линии. Об этом РБК сообщили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

Инцидент произошел около 9:30 утра. «Приняты меры для ее извлечения. Полицейскими вызван наряд скорой медицинской помощи. Женщина жива», — заявили в пресс-службе.

Движение восстановили. По факту случившегося проводится проверка.

Человек попал под поезд на фиолетовой ветке московского метро
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Фото: РБК

В августе под поезд на станции метро «Полежаевская» Таганско-Краснопресненской линии московского метро упал человек. В результате происшествия он погиб.

Теги: метрополитен, поезд, Москва, новости, падение
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