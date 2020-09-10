Женщина упала под поезд на синей ветке метро в Москве

Фото: АГН «Москва»

В Москве женщина упала с платформы на жесткий путь под прибывающий поезд на станции «Строгино» Арбатско-Покровской линии. Об этом РБК сообщили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

Инцидент произошел около 9:30 утра. «Приняты меры для ее извлечения. Полицейскими вызван наряд скорой медицинской помощи. Женщина жива», — заявили в пресс-службе.

Движение восстановили. По факту случившегося проводится проверка.

В августе под поезд на станции метро «Полежаевская» Таганско-Краснопресненской линии московского метро упал человек. В результате происшествия он погиб.