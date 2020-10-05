СК начал проверку после госпитализации 13 школьников в Великих Луках

Торжественная линейка в школе № 7 (Фото: pskov.ru)

Следственный комитет России по Псковской области начал доследственную проверку после сообщений о том, что 13 ученикам школы № 7 в городе Великие Луки стало плохо во время торжественной линейки. Об этом сообщается на сайте регионального СК.

«В настоящее время следователи приступили к выяснению обстоятельств произошедшего. В рамках доследственной проверки будет дана оценка действиям всех должностных лиц, отвечающих за безопасность учебно-воспитательного процесса», — отмечает ведомство.

Официальный Telegram-канал Псковской области сообщал, что 5 октября дети пожаловались на плохое самочувствие и начали падать в обморок. Власти указывали, что трое детей находятся в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести.

По данным Telegram-канала Mash, дети потеряли сознание после того, как присутствующий на мероприятии военный караул сделал залп в воздух. Торжественная линейка проводилась по случаю присвоения школе имени пограничника Антона Злобина, погибшего во время исполнения служебного долга на таджикско-афганской границе в 1995 году.