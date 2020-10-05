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Пандемия коронавируса ,  
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Врачи оценили разработку уральскими учеными противовирусного препарата

Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Разработка нового противовирусного препарата, обладающего также антиоксидантными свойствами, очень важна, заявил РБК вирусолог и бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» Александр Чепурнов. Однако, по словам ученого, главная задача, которая сейчас стоит перед фармакологами, — снижение токсичности противовирусных препаратов.

Ранее Уральский федеральный университет сообщил, что сотрудники его кафедры органической и биомолекулярной химии синтезировали гибридные соединения, которые обладают одновременно противовирусными и антиоксидантными свойствами. «Применение препарата с подобным двойным действием может значительно повысить эффективность лечения вирусных заболеваний», — рассказывает доцент кафедры аналитической химии УрФУ Елена Герасимова. Результаты исследований были опубликованы в журнале Analytical and Bioanalytical Chemistry в феврале.

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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

«Добавить в противовирусный препарат антиоксидантный эффект — это, конечно, хорошо. Но на сегодня главная проблема противовирусных препаратов — они достаточно тяжелы в применении, особенно для людей старшего возраста. Вирус прячется внутри клетки. Чтобы его достать, нужно нанести токсический удар по клетке», — отметил Чепурнов. По его словам, пару десятилетий назад противовирусные препараты не удавалось создать, потому что они были очень токсичны, но постепенно ученые начали снижать их токсичность.

Как отметил Чепурнов, если бы ученым удалось получить высокоэффективный нетоксичный препарат против коронавируса, он бы стал лучшим решением, чем вакцина.

Любой новый противовирусный препарат прежде всего необходимо тщательно исследовать, подчеркнул академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

«Сейчас придумано много способов лечения вирусных инфекций. Конечно, все нуждается в практической проверке. Самое главное, чего не хватает всем препаратам, — правильно проведенного клинического плацебо-исследования, которое бы показало, что препараты действительно эффективны, а не имеют только плацебо-эффект — то есть эффект, достигаемый внушением», — объяснил эпидемиолог.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Ранее Чепурнов высказывал мнение, что иммунитет к коронавирусной инфекции у людей, переболевших ей, сохраняется приблизительно на полгода. По его словам, в течение трех-четырех месяцев после перенесенной инфекции количество антител в крови пациентов снижается. А через пять-шесть месяцев иммунитет перестает отвечать на коронавирусный антиген.

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