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У Федеральной пассажирской компании сменился гендиректор

Владимир Пястолов
Владимир Пястолов (Фото: skzd.rzd.ru)

Новым директором Федеральной пассажирской компании (ФПК, «дочка» РЖД) стал бывший глава Северно-Кавказской железной дороги Владимир Пястолов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы РЖД, поступившем в РБК.

«Решением совета директоров АО «ФПК» (дочернего общества ОАО «РЖД») на должность генерального директора компании назначен Пястолов Владимир Геннадьевич», — сообщили в пресс-службе.

Пястолов занимал пост главы Северо-Кавказской железной дороги с января 2016 года. Гендиректор РЖД Олег Белозеров отметил его большой опыт решения задач в условиях интенсивного пассажирского движения на юге страны и выразил уверенность, что он сможет реализовать новые подходы к развитию пассажирских перевозок в дальнем следовании.

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Фото:Александр Гришин / Global Look Press

Пястолов сменил на этом посту Петра Иванова, который занимал эту должность с января 2016 года. Пресс-служба РЖД объявила, что он назначен гендиректором «Скоростных магистралей».

Кроме того, совет директоров РЖД принял решение назначить Рашида Сайбаталова, экс-начальника Куйбышевской железной дороги, заместителем генерального директора РЖД — начальником центральной дирекции управления движением.

2 октября ФПК показала прототип нового плацкартного вагона для российских поездов, его разработал Трансмашхолдинг. В новом вагоне более длинные и более широкие спальные места, в целом внутреннее пространство увеличено на 11%. Такие вагоны могут отправиться первый рейс во второй половине 2021 года.

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