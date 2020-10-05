У Федеральной пассажирской компании сменился гендиректор

Владимир Пястолов (Фото: skzd.rzd.ru)

Новым директором Федеральной пассажирской компании (ФПК, «дочка» РЖД) стал бывший глава Северно-Кавказской железной дороги Владимир Пястолов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы РЖД, поступившем в РБК.

«Решением совета директоров АО «ФПК» (дочернего общества ОАО «РЖД») на должность генерального директора компании назначен Пястолов Владимир Геннадьевич», — сообщили в пресс-службе.

Пястолов занимал пост главы Северо-Кавказской железной дороги с января 2016 года. Гендиректор РЖД Олег Белозеров отметил его большой опыт решения задач в условиях интенсивного пассажирского движения на юге страны и выразил уверенность, что он сможет реализовать новые подходы к развитию пассажирских перевозок в дальнем следовании.

Пястолов сменил на этом посту Петра Иванова, который занимал эту должность с января 2016 года. Пресс-служба РЖД объявила, что он назначен гендиректором «Скоростных магистралей».