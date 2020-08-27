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Общество ,  
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Глава РЖД заявил о планах протянуть железную дорогу до Магадана

Фото: Александр Гришин / Global Look Press
Фото: Александр Гришин / Global Look Press

При подготовке долгосрочной программы развития АО «Российские железные дороги» (РЖД) до 2030 года рассматривается и возможность постройки магистрали до Магадана. Об этом заявил в интервью «РИА Новости» глава компании Олег Белозеров.

«Сегодня мы смотрим до 2035 года. В этом временном горизонте мы, например, хотели бы доехать железной дорогой в Магадан. Рассмотреть этот вопрос. Это же не железная дорога из точки А в точку Б. Мы хотели бы, чтобы она дала возможность раскрыться территории с огромными залежами полезных ископаемых», — сообщил глава РЖД.

Давать оценку возможной стоимости проекта Белозеров не стал. По его словам, в настоящее время эксперты РЖД выверяют все цифры.

В августе 2018 года губернатор Магаданской области Сергей Носов говорил, что власти региона начали думать о прокладке железной дороги. «Ее возможно провести сюда из Якутии. Уверен, что это дало бы серьезный толчок развитию Магаданской области», — сказал Носов.

Однако в октябре 2018 года портал «РЖД-Партнер» сообщил, что проект строительства железнодорожной ветки от Якутска до Магадана не прошел отбор в Минэкономразвития «в связи с отсутствием технико-экономических показателей».

Теги: РЖД, Магадан, Олег Белозеров
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