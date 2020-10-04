Военные ЧФ начали следить за вошедшим в Черное море британским эсминцем

Военные Черноморского флота (ЧФ) приступили к отслеживанию эсминца Dragon ВМС Великобритании, который зашел в акваторию Черного моря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Национального центра управления обороной.

По данным ведомства, эсминец вошел в акваторию 4 октября.

В середине июля Национальный центр управления обороной сообщил о том, что в акваторию Черного моря вошел эсминец ВМС США USS Porter.

Как отмечалось в заявлении Шестого флота ВМС США, эсминец зашел в море для участия в 20-х совместных американо-украинских учениях Sea Breeze 2020. Цель учений заключалась в поддержке союзников и партнеров США по НАТО, которые в текущем году прошли с 20 по 26 июля. В учениях приняли участие военные Украины, Болгарии, Грузии, Турции, Испании, Норвегии, Франции, Румынии и США.

В начале сентября министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Черном море стали чаще появляться военные корабли иностранных держав, в том числе тех, которые не относятся к этому региону.

Министр отмечал, что российские корабли сопровождают зарубежные тогда, когда те появляются в Черном море. Комментируя заявления о том, что россияне сопровождают иностранные корабли «непрофессионально и некорректно», Шойгу заверил, что военные делают все, чтобы не допустить угрозу для России.