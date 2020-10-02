В Якутии 27 человек заболели коронавирусом после обращения к целителю

Фото: Александр Щербак / ТАСС

В Нюрбинском районе Якутии коронавирус обнаружили у 27 человек, которые контактировали с местным целителем. Об этом сообщает оперштаб Якутии.

«Установлено медицинское наблюдение за всеми контактными лицами, по предварительным данным, выявлено 27 заболевших», — сказано в сообщении.

Оперштаб также сообщил, что ситуация находится под контролем.

Как рассказала замруководителя регионального оперштаба Ольга Балабкина «Интерфаксу», точное количество больных неизвестно. Она также отметила, что целитель сам оказался больным.

По данным оперштаба, за последние сутки в Якутии выявлено 90 случаев заражения коронавирусом.