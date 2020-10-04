ОНК обнаружила подозреваемого в госизмене томского физика в «Лефортово»

Вид на здание следственного изолятора (СИЗО) «Лефортово» (Фото: Андрей Васильев / ТАСС)

Подозреваемый в государственной измене ученый-физик Александр Луканин находится в СИЗО «Лефортово». Об этом сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович.

«Вчера мы снова заходили в Лефортово. В первую очередь, нашли там Луканина Александра Александровича — 65-летнего ученого-физика из Томска, арестованного на днях по обвинению в госизмене», — написала она в Facebook.

Литвинович рассказала, что члены ОНК попытались встретиться с ним, однако ученый отказался общаться, пока не поговорит со своим адвокатом. Правозащитница предположила, что Луканин не знает, что такое ОНК, и поэтому опасается общаться с неизвестными ему людьми.

О задержании Луканина в Томске стало известно 1 октября. Его подозревают в передаче неких технологий Китаю. Сотрудники столичного управления ФСБ провели обыск в его квартире.