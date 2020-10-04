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Синоптик спрогнозировала аномальное тепло в европейской части России

Аномально теплая погода ожидается на следующей неделе в европейской части России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного специалиста Гидрометцентра Марину Макарову.

По словам Макаровой, самое большое превышение над нормой прогнозируется в Санкт-Петербурге, а также в Псковской, Новгородской, Ярославской, Тверской, Смоленской, Московской, Владимирской и Ивановской областях. Ожидается, что там температура превысит норму примерно на 5 градусов. «На востоке и северо-востоке отклонение чуть меньше — 2-3 градуса», — добавила синоптик.

Также Макарова спрогнозировала аномальное тепло в Белгородской и Брянской областях. При этом там, скорее всего, будут дожди.

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Также дожди могут пройти в понедельник в Московской области, а в столице ожидается аномально теплая, но облачная погода.

Как сообщает Гидрометцентр, в Москве в воскресенье и понедельник ожидается 18-20 градусов тепла, во вторник — 19-21 градус, в среду и четверг — 16-21 градус, в пятницу — 14-19 градусов.

Ранее глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин сообщил, что в европейской части России теплая погода продлится до 6–7 октября. Затем, по его словам, в Северо-Западном федеральном округе начнется похолодание, а в центре страны температура понизится до плюс 13–16 градусов.

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