Синоптик спрогнозировала аномальное тепло в европейской части России

Аномально теплая погода ожидается на следующей неделе в европейской части России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного специалиста Гидрометцентра Марину Макарову.

По словам Макаровой, самое большое превышение над нормой прогнозируется в Санкт-Петербурге, а также в Псковской, Новгородской, Ярославской, Тверской, Смоленской, Московской, Владимирской и Ивановской областях. Ожидается, что там температура превысит норму примерно на 5 градусов. «На востоке и северо-востоке отклонение чуть меньше — 2-3 градуса», — добавила синоптик.

Также Макарова спрогнозировала аномальное тепло в Белгородской и Брянской областях. При этом там, скорее всего, будут дожди.

Также дожди могут пройти в понедельник в Московской области, а в столице ожидается аномально теплая, но облачная погода.