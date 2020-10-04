Три человека погибли при пожаре частном доме в Ногинске

Три человека погибли при пожаре в частном доме в подмосковном городе Ногинске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного главка МЧС.

В ведомстве сообщили, что огонь охватил площадь 64 кв. метра. Сейчас пожар потушен. Причины происшествия устанавливаются, также проводится опознание жертв.

Как рассказал «РИА Новости» представитель экстренных служб региона, при пожаре погибли ребенок и двое взрослых. Источник агентства уточнил, что горел дом на улице Кутузова.

В конце сентября в Тюмени при пожаре в жилом доме погиб ребенок, еще трое детей пострадали. В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что детей из огня спасли соседи. Тело четвертого ребенка обнаружили уже после того, как пожар был потушен.