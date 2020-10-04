Премьер Украины сообщил о возможной отмене пенсий через 15 лет

Через 15 лет Украина не сможет выплачивать пенсии гражданам, так как у государства не будет на это средств. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль во время выступления перед студентами Политехнического университета во Львове. Трансляция опубликована на YouTube-канале украинского кабмина.

«Мы не сможем выплачивать пенсии будущим пенсионерам лет через 15. Это простая математика, экономическая демография», — сказал Шмыгаль.

По его словам, к такому результату может привести демографическая ситуация на Украине. Премьер спрогнозировал, что в ближайшем будущем один работающий украинец будет содержать двух пенсионеров.

При этом для того, чтобы содержать пенсионеров, властям страны придется повысить налоги в два раза. Однако компании отказываются платить повышенные налоги, отметил Шмыгаль.