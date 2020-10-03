Синоптик назвал дату завершения бабьего лета

Бабье лето, скорее всего, не вернется в Москву. Период теплой погоды закончится в понедельник, 5 октября, после чего в столице ожидаются «волны потепления». Об этом ТАСС сообщил руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

«В нашем регионе оно [бабье лето] продлится до понедельника», — сказал он. Температура воздуха в течение недели будет превышать норму на 3-4 градуса. Однако уже придут дожди, что «не подходит под характер бабьего лета», отметил синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что в европейской части России будет тепло как минимум до 5 октября. Температура ожидается выше нормы на 5–6 градусов. Днем будет до плюс 17–20 градусов.