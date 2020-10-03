Синоптики сообщили о скором похолодании в европейской части России

В европейской части России теплая погода продлится до 6–7 октября, после чего в Северо-Западном федеральном округе начнется похолодание, а в центре страны температуры понизятся до плюс 13–16 градусов. Об этом сообщил глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, передает «РИА Новости».

По словам синоптика, в Ленинградской и Вологодской области похолодание наступит раньше, чем в центральной части России. «Но сейчас там стоит аномально теплая погода и в Ленинградской области и в Псковской, Новгородской», — добавил он.

Варакин отметил, что причиной теплой погоды сейчас являются циклон на западе, а также область высокого давления в районе Верхней и Средней Волги. «Эти два крупных барических образования над Западной и Восточной Европой обеспечивают в первой декаде октября превышение климатической температурной нормы на 2–4 градуса. Это будет характерно и для Москвы», — сказал он.

По его словам, к понедельнику, 5 октября, эти атмосферные фронты приблизятся к центру европейской части России и там пройдут дожди.

«В центре России осадки пойдут в середине недели. В ближайшие дни у нас плюс 18–20 градусов днем, на следующей неделе дневные температуры будут в пределах плюс 13–16 градусов», — добавил он.