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Синоптики сообщили о скором похолодании в европейской части России

В европейской части России теплая погода продлится до 6–7 октября, после чего в Северо-Западном федеральном округе начнется похолодание, а в центре страны температуры понизятся до плюс 13–16 градусов. Об этом сообщил глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, передает «РИА Новости».

По словам синоптика, в Ленинградской и Вологодской области похолодание наступит раньше, чем в центральной части России. «Но сейчас там стоит аномально теплая погода и в Ленинградской области и в Псковской, Новгородской», — добавил он.

Варакин отметил, что причиной теплой погоды сейчас являются циклон на западе, а также область высокого давления в районе Верхней и Средней Волги. «Эти два крупных барических образования над Западной и Восточной Европой обеспечивают в первой декаде октября превышение климатической температурной нормы на 2–4 градуса. Это будет характерно и для Москвы», — сказал он.

По его словам, к понедельнику, 5 октября, эти атмосферные фронты приблизятся к центру европейской части России и там пройдут дожди.

«В центре России осадки пойдут в середине недели. В ближайшие дни у нас плюс 18–20 градусов днем, на следующей неделе дневные температуры будут в пределах плюс 13–16 градусов», — добавил он.

При этом, по словам Варакина, нормальной температурой для Москвы считается около плюс 8 градусов.

Гидрометцентр предупредил об аномалиях температуры и осадков в октябре
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Фото:Константин Кокошкин / Global look Press

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Ранее Юрий Варакин сообщил, что бабье лето вряд ли вернется в Москву. По его прогнозам, теплая погода в Москве закончится 5 октября. После этой даты в столице ожидаются «волны потепления». На следующей неделе температура воздуха будет превышать норму на 3–4 градуса. Кроме того, как заявил Варакин, начнутся дожди.

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