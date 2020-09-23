В московском районе Кузьминки загорелся строительный мусор

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На юго-востоке Москвы в районе Кузьминки загорелся мусор. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

«Происходило возгорание мусора на открытой площадке, на площади 10 кв. м», — сообщили в ведомстве.

По данным МЧС, сообщение о возгорании поступило в 15:23. В 15:37 огонь потушили, никто не пострадал.

Как передает телеканал «360» со ссылкой на столичный МЧС, вспыхнули строительные материалы. По сообщению «360», местные жители слышали громкий хлопок и видели большие клубы дыма, из-за чего ошибочно приняли пожар за взрыв.