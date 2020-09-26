Нобелевские лауреаты посоветовали ввести карантин во Франции до Рождества
Власти должны ввести режим самоизоляции на территории всей Франции перед католическим Рождеством, чтобы избежать резкого роста заболеваемости коронавирусом, особенно среди пожилых людей. С таким мнением выступили лауреаты премии по экономике памяти Альфреда Нобеля 2019 года француженка Эстер Дюфло и индийско-американский исследователь Абхиджит Банерджи в колонке для газеты Le Monde.
«Семейные собрания с их долгими застольями, не говоря уже о совместных песнопениях, к сожалению, способствуют заражению», — отметили авторы. По их словам, это подтверждает резкий прирост новых случаев коронавируса в США после Дня независимости 4 июля и Дня поминовения 31 мая.
Режим самоизоляции стоит объявить в предрождественский период, например с 1 по 20 декабря, считают экономисты.
«После 21 декабря можно было бы организовать масштабную кампанию бесплатного тестирования, чтобы люди испытывали меньше сомнений перед поездкой к родным», — указали авторы.
В случае же ограничений непосредственно в Рождество президент страны Эмманюэль Макрон «будет выглядеть Гринчем или отцом Фуэттаром» (отрицательные персонажи в рождественских легендах. — РБК), указали авторы.