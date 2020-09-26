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Пандемия коронавируса ,  
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Нобелевские лауреаты посоветовали ввести карантин во Франции до Рождества

Так властям страны удастся избежать массовых госпитализаций после праздников, считают экономисты Эстер Дюфло и Абхиджит Банерджи
Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images
Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Власти должны ввести режим самоизоляции на территории всей Франции перед католическим Рождеством, чтобы избежать резкого роста заболеваемости коронавирусом, особенно среди пожилых людей. С таким мнением выступили лауреаты премии по экономике памяти Альфреда Нобеля 2019 года француженка Эстер Дюфло и индийско-американский исследователь Абхиджит Банерджи в колонке для газеты Le Monde.

«Семейные собрания с их долгими застольями, не говоря уже о совместных песнопениях, к сожалению, способствуют заражению», — отметили авторы. По их словам, это подтверждает резкий прирост новых случаев коронавируса в США после Дня независимости 4 июля и Дня поминовения 31 мая.

Режим самоизоляции стоит объявить в предрождественский период, например с 1 по 20 декабря, считают экономисты.

«После 21 декабря можно было бы организовать масштабную кампанию бесплатного тестирования, чтобы люди испытывали меньше сомнений перед поездкой к родным», — указали авторы.

В случае же ограничений непосредственно в Рождество президент страны Эмманюэль Макрон «будет выглядеть Гринчем или отцом Фуэттаром» (отрицательные персонажи в рождественских легендах. — РБК), указали авторы.

По мнению экономистов, ограничения перед Рождеством негативно скажутся на экономике, однако позволят избежать еще больших расходов при сценарии, когда после праздников госпитализация потребуется большому числу пожилых и людям с хроническими заболеваниями.

Смягчить последствия режима самоизоляции можно, если стимулировать покупку подарков заранее, в ноябре, считают авторы. В это время магазинам следует разрешить проводить распродажи и продлевать часы работы, указали авторы.

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Британия и Франция побили рекорды суточного прироста больных COVID-19
Общество
Фото:Hannah McKay / Reuters

Согласно актуальным данным Минздрава Франции, за прошедшие сутки в стране коронавирусом заразились более 15,7 тыс. человек, общее число заболевших с начала эпидемии составляет 513 тыс. Ранее на этой неделе во Франции зафиксировали новый рекорд по суточному приросту инфицированных. Как сообщало издание Figaro, за сутки 24 сентября в стране выявили 16 096 новых зараженных.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Анастасия Батманова
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