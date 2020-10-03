Президент Карабаха решил отправиться на передовую

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян вместе с подразделением спецназа направляется на передовую. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«По всей протяженности линии соприкосновения с различной интенсивностью идут тяжелые бои. Артиллерийскому обстрелу подвергаются города, в том числе столица Степанакерт», — написал он.

По его словам, на передовой он будет «полезнее», чем в тылу.

Ранее пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщил, что в в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе жертвами стали более 3 тыс. человек из армии Азербайджана. Он добавил, что большинство тел лежат в нейтральной зоне и почти не предпринимаются действия, чтобы их вывезти.