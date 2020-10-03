Полиция Кельна обнаружила бомбу в вагоне поезда
В стоявшем в депо поезде в Кельне было обнаружено самодельное взрывное устройство. Об этом со ссылкой на источники в полиции сообщили газета Bild и телеканал WDR.
По их данным, бомба находилась в картонной коробке, ее обнаружил уборщик.
Прибывшие на место саперы обезвредили находку. Специалисты заявили, что взрывное устройство состояло из гвоздей, шурупов и пороха. Пока сотрудники полиции не могут точно сказать, представлял ли найденный объект реальную угрозу.
Чтобы обеспечить безопасность данного района, полицейские проверили все 27 поездов в депо. Другой взрывчатки в вагонах обнаружено не было.