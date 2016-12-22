Подозреваемого в подготовке теракта россиянина арестовали в Германии

Задержанного в Берлине по подозрению в подготовке теракта россиянина арестовали. Об этом сообщается на сайте генерального прокурора при Верховном суде ФРГ.

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Как отмечается, решение в отношении 31-летнего гражданина России Магомеда-Али С. принял судья Верховного суда.

Россиянина задержали в Германии 22 августа. Его подозревают в подготовке теракта с применением взрывчатки. Полиция провела в его квартире обыск.

Расследование связано с задержанием во Франции в апреле 2017 года Клемента Б. В ходе следственных действий по его делу возникли подозрения против Магомеда-Али С. По данным следователей, в 2016 году россиянин хранил значительное количество взрывчатого вещества трициклопероксид ацетона (TATP) в берлинской квартире. По данным прокуратуры, он и Клемент Б. планировали собрать самодельное взрывное устройство и устроить взрыв в Германии, однако им помешала полиция.