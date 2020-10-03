Путин поздравил Меркель и Штайнмайера с Днем германского единства

Ангела Меркель и Франк-Вальтер Штайнмайер (Фото: Imago stock&people / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с поздравлением с Днем германского единства президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру Ангеле Меркель. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Глава Российского государства подчеркнул, что произошедшее три десятилетия назад объединение Германии стало весьма важным событием европейской истории», — сказано в сообщении.

Президент отметил, что Россия неизменно готова к диалогу и взаимодействию с немецкими властями по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время выступления в ООН сообщил, что нарушение запрета на применение химоружия может привести к введению санкций против России. Он отметил, что отравление российского оппозиционера Алексея Навального боевым отравляющим веществом (БОВ) — проблема для мирового сообщества.