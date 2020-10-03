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SpaceX отменила запуск Falcon 9 со спутником GPS за две секунды до старта

Компания SpaceХ за две секунды до старта отменила запуск своей ракеты-носителя Falcon 9 со спутником GPS III SV04 без объяснений причин. Об этом сообщает The Verge.

Запуск должен был произойти вечером 2 октября в США с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Издание пишет, что следующая возможность полететь для SpaceX будет 3 октября, однако дата еще не подтверждена.

Falcon 9 должна была вывести на орбиту гидролокационный спутник GPS III SV04. Это четвертый спутник GPS такого рода, который будет запущен за последние три года, а также третий подобный аппарат, отправленный на орбиту с помощью компании SpaceX. GPS III SV04 должен присоединиться к трем спутникам поколения GPS III.

По информации The Verge, спутник нового поколения в три раза точнее своих предшественников и лучше защищен от помех.

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Ранее, 13 сентября, глава компании SpaceX Илон Маск сообщил, что в ближайшее время будет собран новый прототип космического корабля Starship, чтобы затем его начать готовить к испытательному взлету. Предыдущие прототипы, кроме первого, не могли пройти испытания.

Так, в ноябре 2019 года прототип корабля Starship Mk1 во время испытания на на герметичность в Бока-Чика взорвался. В феврале 2020 года то же самое случилось с ракетой при попытке выполнить наддув жидким азотом. Позднее, в мае, опытный образец Starship тоже взорвался через две минуты после запуска двигателя Raptor.

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Создатели разработали ракету, чтобы она смогла доставлять грузы на Луну и Марс, а затем возвращаться на Землю.

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