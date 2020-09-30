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В Гидрометцентре сообщили о продолжительности бабьего лета в России

Теплая погода продлится в европейской части России как минимум до понедельника. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «РИА Новости».

«Европейская территория находится в теплой части антициклона. Дневные температуры от 17 до 20 градусов. Это выше нормы на 5-6 градусов», — сказал Вильфанд.

По его словам, на этой неделе будет облачно с прояснениями и достаточно солнечно. «Даже в понедельник температура сохранится, хотя облаков станет больше», — добавил синоптик.

Вильфанд сообщил, что бархатный сезон продолжается и на Черном море. В Геленджике и Сочи температура воды составляет 25 градусов, а в Алуште, Ялте, Евпатории, Феодосии и Анапе — 22-23 градуса. Синоптик назвал такую температуру редкостью для этого времени года.

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Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

Научный руководитель Гидрометцентра добавил, что в Крыму и Краснодарском крае пройдут дожди. В Сочи осадков пока не ожидается, однако из-за неустойчивости погоды они возможны.

Ранее директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы России Алексей Кокорин рассказал, что продолжительное бабье лето повышает вероятность сырого и бесснежного декабря. Также, по его словам, в течение ближайших десяти лет вероятность длительного бабьего лета растет.

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