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Росздравнадзор пресек деятельность лжецелителя в Новосибирске

Фото:roszdravnadzor_official / Telegram
Фото: roszdravnadzor_official / Telegram

Росздравнадзор по Новосибирской области пресек незаконную деятельность лжецелителя Геше Дакпы Гйалтсена. Об этом ведомство сообщает в своем Telegram-канале. 

«В ходе совместных с правоохранительными органами оперативных мероприятий была выявлена незаконная деятельность целителя Геше Дакпа Гйалтсен, позиционировавшего себя тибетским монахом и другом Далай-ламы», — говорится в сообщении Росздравнадзора.

Указывается, что задержанный работал в Региональной общественной организации содействия духовному и физическому совершенствованию «Ретрит-йога центр «Белый лотос».

Было установлено, что лжецелитель, проводя прием в обычной жилой квартире, ставил несуществующие диагнозы — вплоть до онкологических заболеваний — без лабораторных исследований и осмотра пациентов.

«Лицензии на медицинскую деятельность и соответствующего медицинского образования тибетский монах не имел», — отметили в ведомстве.

Выяснилось, что Гйалтсен настойчиво предлагал всем своим посетителям напиток, который, видимо, содержал психотропные вещества. Лечение сводилось к сеансу иглоукалывания. Причем проводилось оно иглами для акупунктуры, не сертифицированными в России и с истекшими сроками годности. Эта процедура проводилась в антисанитарных условиях.

Кроме того, своим пациентам лжецелитель назначал и продавал снадобья, которые, по его словам, состояли из лекарственных трав и минералов.

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После опроса выяснилось, что некоторые пациенты, принявшие эти средства, испытывали эйфорию, беспокойство и возбуждение. «Проведенная экспертиза подтвердила, что в продаваемых лжецелителем препаратах содержится наркотическое вещество», — сообщило ведомство.

Против лжецелителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК о незаконном приобретении и хранении наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере.

Также рассматривается возможность возбуждения уголовного дела по статье «Мошенничество».

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Фото:ИТАР-ТАСС

Согласно опросу Mail.ru, проведенному в прошлом году, 57% россиян подбирают лекарства самостоятельно, в лечебные учреждения в случае плохого самочувствия обращаются менее трети респондентов (28%). 74% опрошенных отметили, что идут к врачам лишь в случае появления непривычных для них симптомов, а 31% хотя бы раз прибегали к помощи целителей или знахарей.

незаконное целительство мошенничество Росздравнадзор Новосибирская область
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