Росздравнадзор пресек деятельность лжецелителя в Новосибирске

Фото: roszdravnadzor_official / Telegram

Росздравнадзор по Новосибирской области пресек незаконную деятельность лжецелителя Геше Дакпы Гйалтсена. Об этом ведомство сообщает в своем Telegram-канале.

«В ходе совместных с правоохранительными органами оперативных мероприятий была выявлена незаконная деятельность целителя Геше Дакпа Гйалтсен, позиционировавшего себя тибетским монахом и другом Далай-ламы», — говорится в сообщении Росздравнадзора.

Указывается, что задержанный работал в Региональной общественной организации содействия духовному и физическому совершенствованию «Ретрит-йога центр «Белый лотос».

Было установлено, что лжецелитель, проводя прием в обычной жилой квартире, ставил несуществующие диагнозы — вплоть до онкологических заболеваний — без лабораторных исследований и осмотра пациентов.

«Лицензии на медицинскую деятельность и соответствующего медицинского образования тибетский монах не имел», — отметили в ведомстве.