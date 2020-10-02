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Вице-премьер Армении прибыл в Москву

Мгер Григорян
Мгер Григорян (Фото: D.khachatrian / Wikipedia)

Вице-премьер Армении, сопредседатель армяно-российской комиссии по экономическому сотрудничеству Мгер Григорян прибыл в Москву на встречу с вице-премьером России Алексеем Оверчуком. Об этом сообщается на сайте правительства Республики Армения.

В ходе встречи стороны намерены обсудить экономическую повестку между Арменией и Россией. Также планируется обсудить вопросы сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Cоветник посольства Армении в России Эдвард Джамбазян в беседе с «РИА Новости» сообщил, что данный визит никак не связан с обострением ситуации в Нагорном Карабахе. По его словам, данная встреча носит плановый характер.

«Это плановая встреча. Они обсудят текущие вопросы двусторонней экономической повестки и сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза», — пояснил Джамбазян.

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ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение. Его участниками являются Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Молдавия имеет статус наблюдателя при ЕАЭС.

Армения вступила в состав ЕАЭС в январе 2015 года. Соглашение о присоединении страны к объединению было подписано в октябре 2014 года.

С 27 сентября продолжаются боевые действия между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе. Обе страны ввели военное положение и обвинили друг друга в наступлении и атаках на мирных жителей. Войска Армении и Азербайджана понесли потери личного состава и боевой техники. Жертвы есть и среди мирного населения.

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