Путин и Пашинян обсудили взаимодействие в рамках ОДКБ

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что лидеры двух стран обсудили «актуальные темы двусторонней повестки», а также вопросы взаимодействия в таких объединениях, как ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности). Разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

Ранее ​на встрече с послом России в Армении Сергеем Копыркиным Пашинян заявил ​о начале нового этапа отношений между Ереваном и Москвой. Он подчеркнул, что Армения заинтересована в развитии сотрудничества во всех сферах. Глава правительства подчеркнул важность сотрудничества Москвы и Еревана в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Пашинян возглавил правительство Армении 8 мая после многодневных акций протеста против назначения премьер-министром бывшего президента страны Сержа Саргсяна.