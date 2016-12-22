Путин и Пашинян обсудили взаимодействие в рамках ОДКБ

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщается на сайте Кремля.
Отмечается, что лидеры двух стран обсудили «актуальные темы двусторонней повестки», а также вопросы взаимодействия в таких объединениях, как ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности). Разговор состоялся по инициативе армянской стороны.
Ранее на встрече с послом России в Армении Сергеем Копыркиным Пашинян заявил о начале нового этапа отношений между Ереваном и Москвой. Он подчеркнул, что Армения заинтересована в развитии сотрудничества во всех сферах. Глава правительства подчеркнул важность сотрудничества Москвы и Еревана в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Пашинян возглавил правительство Армении 8 мая после многодневных акций протеста против назначения премьер-министром бывшего президента страны Сержа Саргсяна.