В Центре Гамалеи назвали главную ошибку заразившихся COVID-19 россиян

Нежелание заболевших коронавирусом россиян обращаться к врачам за медицинской помощью является главной ошибкой в лечении этой болезни. Такое мнение в эфире «Национальной службы новостей» (НСН) выразил глава отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев.

«Если вам стало худо или если вы не можете идти в поликлинику, то вызовите врача и послушайте, что он вам скажет. Не надо никогда заниматься самодеятельностью», — сказал вирусолог.

По его словам, отсутствие обоняния является главным симптомом коронавируса. Однако это также может быть признаком, как ОРВИ, так и гриппа, отметил эксперт.

«Это все пневмотропные вирусы, поражающие дыхательную систему», — пояснил специалист.

В свою очередь, врач и телеведущий Александр Мясников считает, что заболевшему коронавирусом пациенту, у которого температура поднялась до 37,5 градусов, лучше лечиться в домашних условиях.

Комментируя высказывание Мясникова, профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн отметил, что к советам медика стоит прислушиваться. По его словам, большинство случаев коронавирусной инфекции следует лечить в домашних условиях, обеспечив изоляцию, соответствующие лекарства. Только пациентов с тяжелой формой коронавируса следует лечить в больнице, заявил Альштейн.

Он отметил, что самостоятельно отличить симптом COVID-19 от гриппа и ОРВИ довольно сложно. Вирусолог также счел необходимым, чтобы пациент сдавал тест на наличие коронавируса. Также Альтштейн напомнил тот факт, что врач может взять мазок из носа и глотки у пациента на дому; для этого ему не обязательно ехать в больницу.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России на 30 сентября, в стране от коронавируса умерли 177 человек, что стало наибольшим показателем с 18 июля, когда было зафиксировано 124 смерти.

Всего в России с начала эпидемии было выявлено 1 176 286 случаев коронавируса. В мире Россия занимает 12-е место по абсолютному количеству смертей. В относительном измерении, в расчете на 1 млн населения, Россия находится на 54-м месте в мире.