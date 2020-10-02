Русские в Нью-Йорке потребовали убрать баннер о дорогих курсах русского

Видео: ManhattanMiniStorage / Facebook

Video

Конгресс русских американцев (CRA) попросил убрать со здания компании Manhattan Mini Storage в Нью-Йорке баннер со словами о дорогих курсах русского языка. Об этом «РИА Новости» сообщила глава организации Наталья Сабельник.

На баннере, по ее словам, написано: «Голосуй, потому что уроки русского языка дорогие». Агентство со ссылкой на Сабельник пишет, что содержание этого плаката «дискриминирует русскоязычных жителей». Авторы баннера могли подразумевать вмешательство России в американские президентские выборы, рассказала она.

Сабельник предположила, что прежде, чем ответить и принять решение о демонтаже, компания Manhattan Mini Storage будет консультироваться со своими адвокатами.