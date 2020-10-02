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Русские в Нью-Йорке потребовали убрать баннер о дорогих курсах русского

Видео: ManhattanMiniStorage / Facebook
Видео: ManhattanMiniStorage / Facebook
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Конгресс русских американцев (CRA) попросил убрать со здания компании Manhattan Mini Storage в Нью-Йорке баннер со словами о дорогих курсах русского языка. Об этом «РИА Новости» сообщила глава организации Наталья Сабельник.

На баннере, по ее словам, написано: «Голосуй, потому что уроки русского языка дорогие». Агентство со ссылкой на Сабельник пишет, что содержание этого плаката «дискриминирует русскоязычных жителей». Авторы баннера могли подразумевать вмешательство России в американские президентские выборы, рассказала она.

Сабельник предположила, что прежде, чем ответить и принять решение о демонтаже, компания Manhattan Mini Storage будет консультироваться со своими адвокатами.

МИД указал на противоречия в заявлении Лондона о вмешательстве в выборы
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Ранее спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что Россия предпринимает активные действия для вмешательства в выборы президента США. Вместе с главой комитета по разведке палаты Адамом Шиффом она утверждает, что Россия намерена «подорвать президентские выборы и обеспечить тот результат, который Кремль считает наиболее отвечающим его интересам».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что информация о причастности Москвы к предвыборной кампании США не соответствует действительности: «Очередные параноидальные сообщения, которых, к нашему сожалению, будет все больше и больше по мере приближения к выборам».

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